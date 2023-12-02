في "جولة الرياض إكسبو 2030": الطائي يقنص الفتح في الوقت القاتل

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ15 من مسابقة دوري روشن السعودي -وهي الجولة المسماة بجولة الرياض إكسبو 2030 للمحترفين- بفوز الطائي بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجّله اللاعب بيرنارد مينساه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة رفع الطائي رصيده إلى النقطة الـ17، في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة الـ24.