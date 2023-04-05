في "ليلة الثأر" في كأس الملك.. تعرف على تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة

كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،عن التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وداني كارفاخال.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وكريم بنزيما.
وعلى الجانب الآخر، قرر تشافي هيرنانديز زيادة العدد في خط الوسط بالدفع بكيسي وروبرتو بجانب بوسكيتس وجافي للسيطرة أكثر على اللعب، وتواجد في الهجوم رافينيا وليفاندوفسكي.
حراسة المرمى: تير شتيجن.
خط الدفاع: أراوخو، كوندي، ألونسو، وبالدي.
خط الوسط: بوسكيتس، كيسي، سيرجي روبرتو، وجافي.
خط الهجوم: رافينيا وليفاندوفسكي.
يُذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.