في "ليلة الثأر" في كأس الملك.. تعرف على تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وداني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وكريم بنزيما.

وعلى الجانب الآخر، قرر تشافي هيرنانديز زيادة العدد في خط الوسط بالدفع بكيسي وروبرتو بجانب بوسكيتس وجافي للسيطرة أكثر على اللعب، وتواجد في الهجوم رافينيا وليفاندوفسكي.