ختام الدور التمهيدي من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس.. واليوم ينطلق الدور نصف النهائي

وتمكّن الفرنسي آرثر فيلس؛ من التأهل إلى الدور نصف النهائي في المجموعة "الخضراء" بعد تغلبه على السويسري دومينيك ستريكير؛ بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعةٍ واحدة، والذي رافقه إلى الدور ذاته، بعد حصوله على مجموعة واحدة، فيما دوّن الإيطالي لوكا ناردي؛ انتصاره الأول على حساب مواطنه فلافيو كوبولي؛ بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، ليغادرا معاً المنافسات.