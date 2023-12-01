ختام الدور التمهيدي من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس.. واليوم ينطلق الدور نصف النهائي

اختتم الدور التمهيدي لبطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدَّمة من نيوم، التي تُقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي تنظمها وزارة الرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس.
وتمكّن الفرنسي آرثر فيلس؛ من التأهل إلى الدور نصف النهائي في المجموعة "الخضراء" بعد تغلبه على السويسري دومينيك ستريكير؛ بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعةٍ واحدة، والذي رافقه إلى الدور ذاته، بعد حصوله على مجموعة واحدة، فيما دوّن الإيطالي لوكا ناردي؛ انتصاره الأول على حساب مواطنه فلافيو كوبولي؛ بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، ليغادرا معاً المنافسات.
ونجح الصربي حمد مدجيدوفيتش؛ من التأهل إلى الدور المقبل بثلاثة انتصارات، بعد تفوقه على الأردني عبدالله شلباية؛ بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، ضمن مباريات المجموعة "الحمراء"، فيما خطف الفرنسي لوكا فان آش؛ بطاقة العبور الثانية؛ إثر تغلبه على الأمريكي أليكس ميكيلسن؛ بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، في مباراةٍ استمرت لمدة ساعتين وستٍ وثلاثين دقيقة.
ويدشّن اللاعبون، اليوم الجمعة، مباريات الدور نصف النهائي في الساعة السابعة مساءً، إذ يواجه الفرنسي آرثر فيلس؛ مواطنه لوكا فان آش؛ على أن يقابل الصربي حمد مدجيدوفيتش؛ خصمه السويسري دومينيك ستريكر؛ عند التاسعة مساءً.