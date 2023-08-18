الاتحاد ينسحب من صفقة الإسباني سيرجيو راموس

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد انسحبت من المفاوضات مع المدافع الأسباني سيرجيو راموس، وأن اللاعب لم يعد هدفاً رئيسياً للنادي الجداوي .
وبحسب ما ذكر الصحفي رودي غاليتي على حسابه الشخصي بموقع "x" (تويتر سابقًا) فإن النادي السعودي سحب عرضه للاعب وأنه لم يعد الخيار الأساسي للنادي .
وقال غاليتي: "على الرغم من موافقة راموس على العرض الذي تم استلامه من النادي السعودي، إلا أن نادي الاتحاد قرر عدم إتمام الصفقة".
وبحسب مصادر قريبة الصلة بإدارة الاتحاد فإن النادي يستهدف التعاقد مع مدافع ليحل بديلاً عن المصري أحمد حجازي، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.
وقالت تلك المصادر إن مدرب الفريق نونو سانتو أوصى إدارة العميد بالتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس .
من جهة أخرى رفض المدافع أحمد حجازي جدولة مستحقاته وفسخ العقد، حيث اشترط الحصول على مستحقاته كاملة .
وكان عقد راموس مع باريس سان جيرمان الفرنسي انتهى في آخر أيام يونيو المنصرم، دون أن يتوصل الطرفان لتمديد العقد، حيث أرجع البعض ذلك لعدم توافقه مع المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي.