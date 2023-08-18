الاتحاد ينسحب من صفقة الإسباني سيرجيو راموس

وكان عقد راموس مع باريس سان جيرمان الفرنسي انتهى في آخر أيام يونيو المنصرم، دون أن يتوصل الطرفان لتمديد العقد، حيث أرجع البعض ذلك لعدم توافقه مع المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي.