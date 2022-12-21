الأهلي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة هجر.. ويقفز للمركز الخامس

مجدداً عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات عقب تغلبه على هجر ضيفه «3-1» في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
أحرز أهداف الأهلي الجزائري رياض بودبوز عند الدقيقة «11»، وأضاف زياد الجهني الهدف الثاني عند الدقيقة «32»، وعزز حسن العلي تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث عند الدقيقة «68».
فيما أحرز المالي موديبو مايجا هدف هجر الوحيد في المباراة عند الدقيقة الحادية عشرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الثاني.
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 19في المركز الخامس.