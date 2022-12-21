الأهلي يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة هجر.. ويقفز للمركز الخامس

مجدداً عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات عقب تغلبه على هجر ضيفه «3-1» في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.