لتعويض الرحيل المتوقع لمدافعه "إيمريك لابورت".. "النصر" يجد ضالته في برشلونة

قررت العديد من الأندية السعودية، الدخولَ في سباق المنافسة للتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن، مدافع نادي برشلونة.
وقالت صحيفة "todofichajes": إن عددًا من الأندية السعودية يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب الدانماركي، ولكن الأكثر اهتمامًا هو النصر، الفريق الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو.
وبيّنت الصحيفة أن إدارة النصر تعلم أنها ستخسر مدافعها الحالي إيمريك لابورت، المقتنع بالعودة إلى إسبانيا؛ حيث يختار حاليًا بين اللعب إلى أتلتيكو مدريد، أو أتلتيك بلباو.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه في حال قَبِلَ أندرياس كريستنسن وناديه العرض السعودي، فسيقدم مسؤولو الفريق عرضًا جيدًا جدًّا.
ويمكن لإدارة برشلونة الموافقة على بيع عقد كريستنسن الذي انضم لصفوف الفريق قبل عامين ويبلغ من العمر 28 عامًا، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 40 مليون يورو.