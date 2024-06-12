لتعويض الرحيل المتوقع لمدافعه "إيمريك لابورت".. "النصر" يجد ضالته في برشلونة

وقالت صحيفة "todofichajes": إن عددًا من الأندية السعودية يدرس إمكانية التعاقد مع اللاعب الدانماركي، ولكن الأكثر اهتمامًا هو النصر، الفريق الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو.