ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.. المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني

وضمن المناسبات الكروية في فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية أيضًا، ستتم إقامة كأس "EA SPORTS" السوبر الإيطالي للمرة الثالثة، التي ستجمع قطبي مدينة ميلانو "ميلان- إنتر ميلان"، على ملعب الملك فهد بالرياض، يوم الأربعاء 18 يناير 2023م، ويأتي ذلك ضمن حزمة من الأحداث والفعاليات المجدولة في برنامج موسم الدرعية 2022، الذي يتضمّن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، بتواجد نجوم دوليون وأسماء شهيرة في عددٍ من الألعاب، إلى جانب تنظيم مجموعة من المناسبات الثقافية والترفيهية.