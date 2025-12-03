العراق تتغلّب على البحرين في كأس العرب

تغلّب منتخب العراق على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف في مستهلّ مشواره في بطولة كأس العرب، مساء الأربعاء، على ملعب 974 في قطر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.
افتتح العراق باب التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق أيمن حسين برأسية جميلة، وعزّز مهند علي تقدّم المنتخب العراقي في الدقيقة 25، وقلّص المنتخب البحريني النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق هشام عيسى.
بهذه النتيجة، تصدّر العراق ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من الجزائر والسودان، فيما بقي منتخب البحرين بدون أي نقطة.