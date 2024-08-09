انطلاق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2 الأربعاء المقبل

تتنافس أربعة أندية من أجل الحصول على مكانها في دوري أبطال آسيا 2، وذلك من خلال مواجهتَي الدور التمهيدي يوم الأربعاء المقبل 14 أغسطس.
ويتقابل نادي إيست بنغال الهندي مع نظيره ألتين أسير من تركمانستان، بينما يلتقي الأهلي البحريني مع الكويت الكويتي، وذلك في مباراتين من جولة واحدة؛ للحصول على بطاقتَيْ التأهل المتبقيتَيْن إلى دور المجموعات في منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا2 لموسم 2024-2025.
وينضم الفريقان الفائزان إلى 30 ناديًا تأهلت مباشرة للمنافسة من أجل المجد القاري في بطولة الأندية الآسيوية الجديدة كليًّا في القارة، وتعتبر الثانية من حيث الأهمية، بينما سيواصل الفريقان الخاسران رحلتَيْهما القارية من خلال الانتقال لدور المجموعات ضمن دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
وسوف يستضيف فريق إيست بنغال أول مباراة في الدور التمهيدي على استاد سالت ليك في كالكوتا، وذلك عندما يستقبل نظيره ألتين أسير في تمام الساعة الـ7:00 مساء.
وحجز الفريق الهندي مكانه غير المباشر بعد أن رفع كأس السوبر الهندي 2024، الذي كان أول لقب وطني له منذ 12 عامًا، وهو يتطلع إلى تأمين ظهوره القاري العاشر بعد أن شارك سابقًا تسع مرات في كأس الاتحاد الآسيوي، مع الوصول إلى الدور قبل النهائي في عام 2013 بوصفه أفضل إنجاز له.
والضيف (التين أسير) وصيف الدوري التركماني لعام 2023، والبطل ثماني مرات كرقم قياسي، وقد نجح في نيل كل هذه الألقاب في مواسم متتالية من 2014 إلى 2021.وشارك الفريق ست مرات في كأس الاتحاد الآسيوي، واحتل المركز الثاني في نسخة 2018.
تشهد المباراة الثانية في الدور التمهيدي خوض الأهلي البحريني أول مباراة قارية له على الإطلاق في أي مرحلة.
وقد حصل على مكانه في هذا الدور عقب الفوز بكأس ملك البحرين 2023-2024، وهو تتويجه التاسع باللقب والأول منذ عام 2003.
ويواجه الأهلي الفائز أيضًا خمس مرات بلقب الدوري البحريني نظيره نادي الكويت على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في تمام الساعة الـ7:15 مساء.
من جهته، فاز نادي الكويت بلقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات أعوام (2009، 2012 و2013)، وهو رقم قياسي مشترك مع نادي القوة الجوية العراقي، كما حصل أيضًا على المركز الثاني في عام 2011 ضمن مشاركاته الـ12 في البطولة القارية. كما شارك بطل الدوري الكويتي الممتاز موسم 2023-2024، وهو اللقب التاسع عشر القياسي، ثلاث مرات من قبل في دوري أبطال آسيا.
وبعد انتهاء الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025 سوف تتعرف الفِرق الـ32 على مصيرها في مرحلة المجموعات من خلال القرعة الرسمية المقررة في 16 أغسطس.
وسيتم تقسيم الفِرق على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية؛ لبدء سعيها من أجل تحقيق المجد القاري. وتقام المباريات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتَي ذهاب وإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 5 ديسمبر.
- منطقة الغرب: التعاون (السعودية)، الوكرة (قطر)، تراكتور (إيران)، الشارقة (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، القوة الجوية (العراق)، الحسين والوحدات (الأردن)، الاستقلال ورافشان (طاجكستان)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)، الخالدية (البحرين). والفريقان الخاسران من الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 (منطقة الغرب).
- منطقة الشرق: سانفريس هيروشيما (اليابان)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، زيجيانغ (الصين)، بورت وتي بي سي (تايلاند)، سيدني (أستراليا)، سيلانغور (ماليزيا)، نام دينه (فيتنام)، لي مان وإيسترن (هونغ كونغ الصين)، كايا إيلويلو وديناميك هيرب سيبو (الفلبين)، ليون سيتي سايلرز وتامبنيز روفرز (سنغافورة)، بيرسيب باندونغ (إندونيسيا)، وفريق خاسر من الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/ 25 (منطقة الشرق).
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025.
وبعد ذلك تُقام مباريات الدورين ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 4 إلى 13 مارس 2025، و8 إلى 16 إبريل 2025 على التوالي، قبل أن تختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025.