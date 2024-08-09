انطلاق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2 الأربعاء المقبل

وحجز الفريق الهندي مكانه غير المباشر بعد أن رفع كأس السوبر الهندي 2024، الذي كان أول لقب وطني له منذ 12 عامًا، وهو يتطلع إلى تأمين ظهوره القاري العاشر بعد أن شارك سابقًا تسع مرات في كأس الاتحاد الآسيوي، مع الوصول إلى الدور قبل النهائي في عام 2013 بوصفه أفضل إنجاز له.