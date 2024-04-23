اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من البطولة التنشيطية لكرة الصالات للسيدات

يُطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم البطولة التنشيطية لكرة قدم الصالات للسيدات في نسختها الثانية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 20 مايو، بمشاركة 18 فريقًا سيتم توزيعهم على 6 مجموعات، حيث تستضيف الرياض، وجدة، والقطيف، والطائف دور المجموعات، فيما ستقام الأدوار النهائية في مدينة الرياض.
وتهدف هذه البطولة إلى تعزيز رياضة كرة قدم الصالات النسائية في المملكة ورفع مستوى اللاعبات وتنمية خبراتهن الكروية.
تشارك في البطولة التنشيطية فرق من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات "الرياض، الشباب (البطل في النسخة الأولى من البطولة) الشعلة، العروبة، الهمة، النسور الذهبية، شعلة الشرقية، القادسية، الفتح، الترجي، رأس تنورة، اتحاد النسور، العين، سهم، العنقاء، نجمة جدة، منجم المواهب، النورس".
وسيقام دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث قسمت فرق المنطقة الغربية لمجموعتان، بتواجد "سهم، نجمة جدة، النورس"، في المجموعة الأولى، و"العين، العنقاء، منجم المواهب" في المجموعة الثانية، ويتأهل منهم للأدوار النهائية أصحاب المراكز الأولى والفائز من مباراة الملحق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعتين.
وتقسم فرق المنطقة الوسطى لمجموعتين، في المجموعة الأولى "الشباب، العروبة، النسور الذهبية" وفي المجموعة الثانية "الرياض، الشعلة، الهمة"، ويتأهل منهم للأدوار النهائية أصحاب المراكز الأولى والفائز من مباراة الملحق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعتين.
وفي المنطقة الشرقية يتواجد "القادسية، الترجي، واتحاد النسور" في المجموعة الأولى بينما تتكون المجموعة الثانية من "شعلة الشرقية، الفتح، ورأس تنورة" ، حيث سيتأهل منهم للأدوار النهائية أصحاب المراكز الأولى والفائز من مباراة الملحق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعتين.
وستقام الأدوار الإقصائية في منطقة الرياض ابتداءً من دور ربع النهائي خلال الفترة من 16-20 مايو.
وصرحت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، عن الهدف الرئيسي لإقامة البطولة الحالية، حيث أشارت إلى الرغبة في خلق بيئة ملائمة لنمو وتطور كرة قدم الصالات بالمملكة، وأكدت على ضرورة بناء قاعدة قوية من اللاعبات، بهدف تأسيس دوري مستدام في المستقبل القريب، كما أعربت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الفرق المشاركة في البطولة.
من جهته، أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة الصالات للسيدات، الكرواتي ماتو ستونكوفيش، على أهمية البطولات التنشيطية، مشيرًا إلى أن هذه البطولات تسهم بشكل مباشر في تطوير مستوى الفرق المشاركة، ما يعود بالفائدة على المنتخب الوطني الأول للصالات، كما تمنح فرصة للاعبات الموهوبات للتألق والظهور بأفضل مستوى.