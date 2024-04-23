اتحاد القدم يطلق النسخة الثانية من البطولة التنشيطية لكرة الصالات للسيدات

تشارك في البطولة التنشيطية فرق من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات "الرياض، الشباب (البطل في النسخة الأولى من البطولة) الشعلة، العروبة، الهمة، النسور الذهبية، شعلة الشرقية، القادسية، الفتح، الترجي، رأس تنورة، اتحاد النسور، العين، سهم، العنقاء، نجمة جدة، منجم المواهب، النورس".