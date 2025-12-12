كأس العرب FIFA قطر 2025 تتخطى حاجز المليون مشجع

حققت بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 إنجازًا جماهيريًا جديدًا، بعدما تجاوز عدد الحضور حاجز المليون مشجع، في رقم قياسي يؤكد الشعبية المتزايدة للبطولة والنجاح التنظيمي الكبير الذي تشهده منذ انطلاقها.
ووصل عدد الحضور الجماهيري، بعد نهاية مباريات دور المجموعات وربع النهائي، إلى مليون و22 ألفًا و592 مشجعًا، ليعكس هذا الرقم حجم التفاعل الكبير مع المنافسات، سواء من الجماهير المحلية أو الزوار القادمين من مختلف الدول العربية، ما أضفى أجواءً حماسية على مدرجات الملاعب التي استضافت مباريات البطولة.
ويُعد هذا الرقم دليلًا إضافيًا على نجاح دولة قطر في تنظيم البطولات الكبرى، واستثمارها المثالي للبنية التحتية الرياضية التي أُنشئت لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، وفي مقدمتها كأس العالم FIFA قطر 2022.
ومن المتوقع أن يتزايد الحضور الجماهيري مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، حيث تستعد الجماهير لمتابعة مواجهات الدور نصف النهائي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ثم مباراة المركز الثالث، والمباراة النهائية، في ظل تنافس قوي بين أفضل المنتخبات العربية على اللقب.