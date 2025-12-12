كأس العرب FIFA قطر 2025 تتخطى حاجز المليون مشجع

ووصل عدد الحضور الجماهيري، بعد نهاية مباريات دور المجموعات وربع النهائي، إلى مليون و22 ألفًا و592 مشجعًا، ليعكس هذا الرقم حجم التفاعل الكبير مع المنافسات، سواء من الجماهير المحلية أو الزوار القادمين من مختلف الدول العربية، ما أضفى أجواءً حماسية على مدرجات الملاعب التي استضافت مباريات البطولة.