على حساب فريق ريتشارد ميل .. فريق السعودية بطلاً لريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

توّج فريق السعودية للبولو بلقب بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء التي اختتمت اليوم في قرية الفرسان للفروسية بالعُلا، وذلك بعد فوزه على فريق ريتشارد ميل بنتيجة 9 - 5، وسلم كأس البطولة عبير العقل الرئيس التنفيذي "المكلف" للهيئة الملكية بمحافظة العُلا وعمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.
وأنهى فريق العُلا مشواره في البطولة بالمركز الثالث، بينما حل فريق تيماء في المركز الرابع.
وحصل بابلو ماكدونو على جائزة أفضل هدف، ونال أدلفو كامبياسو (السعودية) جائزة الهداف، وحصل الأمير حمزة بن عباس (خيبر) على جائزة اللاعب الواعد، وحصد سايو دانتاتا (السعودية) جائزة أفضل لاعب، ونالت ميلسا قانزي (السعودية) على جائزة أفضل لاعبة، فيما تسلمت يوانا هانبري (ريتشارد ميل) جائزة الروح الرياضية.
يُذكر أن البطولة شارك فيها 8 فرق (العُلا، ريتشارد ميل، الخطوط السعودية، بنتلي، تيماء، خيبر، دادان، ساب الأول) تنافسوا على مدى 4 أيام.
من جهة أخرى وصف فيصل بن دويس، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو، رئيس البطولة، الإقبال الكبير على البطولة بالنجاح المبهر ودليل على العلاقة الوثيقة بتراث الفروسية التي تمتد إلى آلاف السنين.
وأضاف"حافظت رياضة البولو على مكانتها في قلب الجمهور السعودي، ونتطلع لتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب، مقدمًا شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاهتمامه بنجاح البطولة وتحقيق أهداف استراتيجية اللجنة، ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان".
فيما قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركائنا في الاتحاد السعودي للبولو لدعمهم الثابت ومساهماتهم التي لا تُقدر بثمن لتنظيم هذه البطولة ولما كان لهم من دور محوري في البطولة. كما نود أن نقدم شكرنا للاعبين الموهوبين والرعاة الرسميين والجماهير المتحمسة والذين أسهموا في جعل هذه البطولة ذات أثر كبير سيبقى طويلاً في الذاكرة".