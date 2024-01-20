على حساب فريق ريتشارد ميل .. فريق السعودية بطلاً لريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء

فيما قال زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشركائنا في الاتحاد السعودي للبولو لدعمهم الثابت ومساهماتهم التي لا تُقدر بثمن لتنظيم هذه البطولة ولما كان لهم من دور محوري في البطولة. كما نود أن نقدم شكرنا للاعبين الموهوبين والرعاة الرسميين والجماهير المتحمسة والذين أسهموا في جعل هذه البطولة ذات أثر كبير سيبقى طويلاً في الذاكرة".