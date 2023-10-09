لاعبو الهلال يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ9 .. وغياب النصر والاتحاد والأهلي

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "أكس" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ9 من منافسات الدوري السعودي.
وتضمنت التشكيلة المثالية على 4 لاعبين نادي الهلال، ولاعبين من الشباب، كما تضمنت لاعبًا واحدًا من كل من التعاون الخليج، والوحدة، الفتح، ضمك، وسط غياب للاعبي النصر والاتحاد والأهلي، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى : إبراهيم سيهيتش (الخليج).
خط الدفاع :إياغو سانتوس (الشباب)، جواد ياميق (الوحدة)، رومان سايس (الشباب)، فهد الحربي (الفتح).
خط الوسط: ميشيل ديلغادو (الهلال) سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، ألفارو ميدران (التعاون) .
خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أسان سيساي (ضمك) .