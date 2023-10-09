لاعبو الهلال يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة الـ9 .. وغياب النصر والاتحاد والأهلي

وتضمنت التشكيلة المثالية على 4 لاعبين نادي الهلال، ولاعبين من الشباب، كما تضمنت لاعبًا واحدًا من كل من التعاون الخليج، والوحدة، الفتح، ضمك، وسط غياب للاعبي النصر والاتحاد والأهلي، وجاءت على النحو التالي: