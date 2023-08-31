حدث مع "سواريز".. هل يمكن لمحمد صلاح كسر عقد ‎ليفربول والانتقال للاتحاد؟

وأشار إلى أنه في الدوري الإسباني يمكن دفع الشرط الجزائي وفسخ العقد، بينما الأمر ليس كذلك في الدوري الإنجليزي، فإذا كان في عقد صلاح بند لكسر عقد فيستطيع أي نادٍ أن يدفع المبلغ أو اللاعب نفسه للرحيل عن ليفربول، ولكن بشرط موافقة النادي على ذلك.