حدث مع "سواريز".. هل يمكن لمحمد صلاح كسر عقد ‎ليفربول والانتقال للاتحاد؟

تحدث الخبير في القوانين الرياضية "ديف كومار" عن إمكانية كسر المصري محمد صلاح عقده مع ليفربول الإنجليزي، بعد إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا والانتقال إلى الاتحاد هذا الموسم.
وأوضح "ديف كومار"، خلال تصريحات إعلامية لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية"، أنه ما دام السوق السعودي مفتوحاً، فهناك فرصة لانتقال صلاح، ولكن الأمر صعب لليفربول؛ لأنه لن يستطيع تعويض صلاح".
وأضاف القانوني الرياضي قائلاً: "إذا وُجد في عقد اللاعب المصري بند يفيد بدفع الشرط الجزائي، فبإمكانه دفعه والخروج، فهذا الموقف قد حدث سابقاً مع الأوروغوياني لويس سواريز".
وأشار إلى أنه في الدوري الإسباني يمكن دفع الشرط الجزائي وفسخ العقد، بينما الأمر ليس كذلك في الدوري الإنجليزي، فإذا كان في عقد صلاح بند لكسر عقد فيستطيع أي نادٍ أن يدفع المبلغ أو اللاعب نفسه للرحيل عن ليفربول، ولكن بشرط موافقة النادي على ذلك.
وأفاد "كومار" بشأن إمكانية كسر "صلاح" عقده خلال الفترة المقبلة، بأن هذا أمر صعب تنفيذه في إنجلترا ما لم يكن منصوصاً عليه، بعكس ما يحدث في إسبانيا والدوريات الأخرى.