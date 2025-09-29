فجر الثلاثاء... الأخضر الشاب يدشن مشواره المونديالي بمواجهة كولومبيا

يدشن المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا فجر الثلاثاء مشاركته العاشرة في بطولة كأس العالم للشباب 2025، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل. ويواجه الأخضر السعودي في مباراته الافتتاحية منتخب كولومبيا يوم 30 سبتمبر على ملعب فيسكال دي تالكا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي، الثانية من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية.
واختار مدرب الأخضر البرازيلي ماركوس سواريز قائمة مكونة من 21 لاعبًا ضمت حامد يوسف وعبدالرحمن الغامدي ومحمود البريه ونواف الغليميش ومحمد برناوي وسعود هارون وصالح برناوي وسعود التمبكتي وعبدالله السهلي وعواد أمان وبسام هزازي وإياد هوسا وعبدالملك الحربي وفرحة الشمراني وراكان الغامدي وسعد حقوي وزياد الغامدي ورامز العطار وعمار اليهيبي وثامر الخيبري وطلال حاجي.
وسيخوض المنتخب السعودي مبارياته ضمن المجموعة السادسة، حيث يبدأ بلقاء كولومبيا ثم يواجه نيجيريا في الثالث من أكتوبر المقبل، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النرويج يوم السادس من الشهر ذاته.