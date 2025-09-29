فجر الثلاثاء... الأخضر الشاب يدشن مشواره المونديالي بمواجهة كولومبيا

يدشن المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم تحت 20 عامًا فجر الثلاثاء مشاركته العاشرة في بطولة كأس العالم للشباب 2025، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل. ويواجه الأخضر السعودي في مباراته الافتتاحية منتخب كولومبيا يوم 30 سبتمبر على ملعب فيسكال دي تالكا عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تشيلي، الثانية من فجر الثلاثاء بتوقيت السعودية.