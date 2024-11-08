بعثة الأخضر السعودي تطير إلى ملبورن لمواجهة أستراليا في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026"

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الرياض قبل قليل متوجهة إلى ملبورن تحضيرًا لمواجهة منتخب أستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
واختار المدير الفني للأخضر "إيرڤي رينارد" 27 لاعبًا لقائمته استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ريكتانغولار بملبورن. وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا، وستقام المباراة على ملعب د غيلورا بونغ كارنو.
وضمت قائمة إيرڤي رينارد (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في مدينة "ملبورن" الأسترالية بدءًا من غد الأحد.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانبه منتخبات (اليابان، أستراليا، البحرين، الصين وإندونيسيا).