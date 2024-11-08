بعثة الأخضر السعودي تطير إلى ملبورن لمواجهة أستراليا في رحلة "الطريق إلى كأس العالم 2026"

وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ريكتانغولار بملبورن. وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا، وستقام المباراة على ملعب د غيلورا بونغ كارنو.