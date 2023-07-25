"الأمين العام" يُرحب بوفود بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.. و"الجنيبي" يؤكد: ستطبق "عين الصقر" والتسلل الآلي لأول مرة

أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مؤتمر صحفي عام، بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وعبدالله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، ومعيض الشهري مدير البطولة؛ للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة، والوقوف على جاهزية جميع اللجان، واعتماد قوائم الأندية والحكام، حيث رحب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي بسائر وفود الأندية المشاركة في البطولة، التي ستُقام خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، ويُنظمها الاتحاد العربي ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، مُتمنيًا التوفيق لجميع الأندية، ومُعربًا عن ثقته في تقديم أفضل المستويات التي تعكس مدى تقدم كرة القدم العربية.