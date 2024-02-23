إدارة "الشباب" تحذر من شراء تذاكر مباراة الديربي أمام "النصر" بطرق غير نظامية

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "نظراً إلى التجاوزات التي رصدتها إدارة النادي من قيـام بعض المنصات ببيع تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام النصر يوم الأحد المقبل على استاد نادي الشباب، بطريقة غير نظامية متجاوزة القانون، ومنتهكة بذلك حقوق الملكية الفكرية، فإن إدارة النـادي تحذر هذه المنصات من مغبة ذلك، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقتها وذلك برفع شكوى رسمية إلى الجهات المختصة؛ حفاظاً على حقوق النادي ومكتسباته".