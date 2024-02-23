إدارة "الشباب" تحذر من شراء تذاكر مباراة الديربي أمام "النصر" بطرق غير نظامية

أكدت إدارة نادي الشباب اليوم الجمعة في بيان إعلامي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة بعض المنصات التي تبيع تذاكر مباراة الفريق المقبلة في دوري روشن أمام النصر بطريقة غير قانونية، مشيرةً في الوقت ذاته أنها لن تكون مسؤولة عن أي عملية شراء خارج المنصة الرسمية.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "نظراً إلى التجاوزات التي رصدتها إدارة النادي من قيـام بعض المنصات ببيع تذاكر مباراة الفريق المقبلة أمام النصر يوم الأحد المقبل على استاد نادي الشباب، بطريقة غير نظامية متجاوزة القانون، ومنتهكة بذلك حقوق الملكية الفكرية، فإن إدارة النـادي تحذر هذه المنصات من مغبة ذلك، وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقتها وذلك برفع شكوى رسمية إلى الجهات المختصة؛ حفاظاً على حقوق النادي ومكتسباته".
وأضاف البيان: "تنوه الإدارة إلى أنها لن تكون مسؤولة عن أي عملية شراء تذاكر خارج المنصة الرسمية (تكت سوق) المعتمدة لبيع تذاكر المباراة، وأنها لن تلتزم بهذه التذاكر، ولن تسمح لحاملها بدخول الملعب، بل ستقدمه إلـى الجهـات المختصة؛ لأن التذكرة تـم شراؤها بطريقة غير نظامية".
وختم البيان: "تأمـل إدارة النـادي من جميـع الراغبين فـي حضور المبـاراة شراء تذكرتها من المنصة المخصصة والمعتمدة".