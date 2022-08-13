بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة.. الفرس"إكليل عذبة" تفوز بشوط الخيالة السلطانية للخيل العربية الأصيلة

وكان الفوز بقيادة الخيال العالمي الإيرلندي "تاق أوشيه" الحاصل على أفضل خيال في دولة الإمارات لمدة 10 مواسم، فيما ما زالت عذبة للسباقات تتصدر قائمة أفضل مالك للخيل العربية بالمملكة المتحدة، والفرس "إكليل عذبة" تتصدر قائمة الجياد الأعلى تصنيفًا في آخر تقارير منظمة سباقات الخيول العربية بالمملكة المتحدة.