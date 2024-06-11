"كريستيانو رونالدو" نجم النصر والمنتخب البرتغالي عن أحلامه في "يورو 2024": فخور بكوني أول لاعب يشارك في 6 بطولات

تحدّث البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم النصر والمنتخب البرتغالي عن أحلامه في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وطموحاته مع منتخب بلاده.
وقال "كريستيانو رونالدو" في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA": "أعتقد بأنني لاعب متكامل، لكنْ هناك دائمًا شيءٌ يمكنني تحسينه، ودائمًا هناك مجال للتطور".
وأشار "رونالدو" إلى أنّ مع تقدم العمر يفقد اللاعب بعض المهارات ولكنه يحاول التكيف.
وأوضح أنه ليس من الصدفة امتداد مشواره الكروي لأكثر من 20 عامًا، مشددًا على أن القدرة على التكيف مع جميع التغيرات أمر أساسي من أجل الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، بالإضافة إلى التفاني والعمل الجاد.
وواصل "رونالدو": "أنا فخور بكوني أول لاعب يشارك في ستّ بطولات يورو، أنا سعيد بهذا لأنه يظهر طول عمر مسيرتي، ومع ذلك فهذا مجرد فصل واحد مما حققته في كرة القدم".
وعن إمكانية تحقيق المنتخب البرتغالي لقب يورو 2024، قال "كريستيانو": "لقب الجيل التاريخي يُمنح لمن يتمكّنون من تحقيق الألقاب والبطولات، والبرتغال تمتلك مواهب عديدة في الجيل الحالي، ولكن الجماعية أهم واللعب بروح الفريق الواحد، فالموهبة وحدها غير كافية".