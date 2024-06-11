"كريستيانو رونالدو" نجم النصر والمنتخب البرتغالي عن أحلامه في "يورو 2024": فخور بكوني أول لاعب يشارك في 6 بطولات

وأوضح أنه ليس من الصدفة امتداد مشواره الكروي لأكثر من 20 عامًا، مشددًا على أن القدرة على التكيف مع جميع التغيرات أمر أساسي من أجل الاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، بالإضافة إلى التفاني والعمل الجاد.