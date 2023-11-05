teamtalk: صلاح سينتقل للدوري السعودي في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب المصري محمد صلاح سينتقل للدوري السعودي الموسم المقبل.
وبحسب ما نقل موقع teamtalk الإنجليزي فإن صلاح أعطى موافقته على الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل.
وقال الموقع إنه في يونيو المقبل سيكون صلاح "32 عاماً" في الموسم الأخير من عقده وستكون وجهته هي السعودية، لكن من غير المعروف النادي الذي سينتقل لصفوفه.
وتحدث يورجن كلوب أن اللاعب سعيد في ليفربول ولا نية للتفريط فيه في الميركاتو الشتوي وأتمنى ألا يكون الأمر مختلفاً في الميركاتو الصيفي التالي.
وكان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من ضم صلاح في الميركاتو السابق قبل أن يرفض كلوب وإدارة ليفربول.