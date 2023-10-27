الفتح يتوج بطلاً لدوري بلياردو الكبار والاتحاد ثانياً والأهلي ثالثاً

فيما امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن سالم النعيمي ما شاهده من تطور في رياضة البلياردو والسنوكر السعودية، وقال: "شيء يثلج الصدر ما يقوم به الاتحاد السعودي من أجل تطوير وإبراز اللعبة ودخولها الأندية، يساهم في تطويرها وانتشارها".وأضاف: "أحب أن أشكر الاتحاد السعودي على الدعوة وحسن الاستضافة وأتمنى كل التوفيق والنجاح".