قبل الجولة الأخيرة لممتاز السلة… الأهلي يتصدر

تصدر فريق الأهلي ترتيب الجولة الـ (21) للدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره العدالة 101-97 أمس في الجولة الـ20 للمسابقة.
ورفع الأهلي رصيده النقطي إلى (40) نقطة، في المركز الأول, فيما خسر فريق "النصر" أقرب منافسيه على اللقب أمام نظيره الهلال 86-84, ليحتل المركز الثاني برصيد (39) نقطة في انتظار نهاية ختام منافسات الجولة الأخيرة الأسبوع القادم, حيث سيضمن الأهلي اللقب في حال فوزه على الأنصار، فيما سيتم اللجوء إلى لقاء فاصل لتحديد البطل في حال خسارته وفوز النصر على الفتح.
كما ستحدد الجولة الأخيرة في الأسبوع القادم الفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى.
واستمر فريق الفتح في المركز الثالث برصيد (37) نقطة بعد فوزه 86 -81 على نظيره ضباء الذي حل بالمركز التاسع برصيد (26) نقطة, وجاء أحد في المركز الرابع برصيد (37) نقطة متأخراً عن الفتح بفارق التسجيل النقطي بعد فوزه 80-79 , على نظيره السلام صاحب المركز الثامن برصيد (28) نقطة, والهلال "خامساً" برصيد (34) نقطة, والوحدة "سادساً" برصيد (33) نقطة بعد خسارته 92- 84 من نظيره الأنصار الذي حل "عاشرًا" برصيد (25) نقطة, والاتحاد بالمركز السابع برصيد (31) نقطة بعد فوزه 93-91 على نظيره التعاون صاحب المركز الحادي عشر برصيد (24) نقطة
وجاء فريق العدالة في المركز الثاني عشر برصيد (24) نقطة.