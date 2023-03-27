قبل الجولة الأخيرة لممتاز السلة… الأهلي يتصدر

واستمر فريق الفتح في المركز الثالث برصيد (37) نقطة بعد فوزه 86 -81 على نظيره ضباء الذي حل بالمركز التاسع برصيد (26) نقطة, وجاء أحد في المركز الرابع برصيد (37) نقطة متأخراً عن الفتح بفارق التسجيل النقطي بعد فوزه 80-79 , على نظيره السلام صاحب المركز الثامن برصيد (28) نقطة, والهلال "خامساً" برصيد (34) نقطة, والوحدة "سادساً" برصيد (33) نقطة بعد خسارته 92- 84 من نظيره الأنصار الذي حل "عاشرًا" برصيد (25) نقطة, والاتحاد بالمركز السابع برصيد (31) نقطة بعد فوزه 93-91 على نظيره التعاون صاحب المركز الحادي عشر برصيد (24) نقطة