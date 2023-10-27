فريق ريزنبك إنترناشيونال يتوج بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز بالرياض

تَوج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، وذلك في اليوم الثاني من منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية التي انطلقت أمس في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.
وحصل فريق ريزنبك إنترناشيونال على المركز الأول بعد أن جمع 332 نقطة، وحل ثانياً فريق باريس بانترز بعد جمعه 318 نقطة، وجاء في المركز الثالث فريق مدريد أن موشن بعد جمعه 274 نقطة خلال منافسات 15 جولة استمرت عشرة أشهر.
كما توّج مدير عام قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض تركي بن عودة فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب بطل "جولة الرياض"، عقب تحقيقه المركز الأول بمجموع نتيجة الجولتين بزمن 149.65 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثانياً فريق سكوتهولم هارتس بزمن 142.92 ثانية (8 أخطاء)، وحل ثالثاً فريق براغ ليونز بزمن 147.12 ثانية (8 أخطاء).
وافتُتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة خلال الفترة الصباحية، بشوط "السرعة" لفئة (النجمتين ـ ارتفاع 1.45 متر)، وشوط "جولتين في جولة" لفئة (النجمتين ـ ارتفاع 1.20 متر)، وتوج بالمراكز الثلاثة الأولى في الشوطين ستة فرسان سعوديين.
وظفر بمراكز الشوط الأول الفرسان عبدالله الشربتلي أولاً بزمن 57.37 ثانية، كمال باحمدان ثانياً بزمن 59.29 ثانية، ومشاري الحربي بزمن 61.49 ثانية، وفي الشوط الثاني، حقق المراكز الثلاثة الأولى الفرسان خالد الهادي أولاً بزمن 57.26 ثانية، عبدالعزيز الحقباني ثانياً بزمن 60.79 ثانية، وعبد العزيز قحل بزمن 62.98 ثانية.