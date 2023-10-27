فريق ريزنبك إنترناشيونال يتوج بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز بالرياض

تَوج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، وذلك في اليوم الثاني من منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية التي انطلقت أمس في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.