ختام ناجح لبطولة السعودية للهواة للجولف على ملاعب نادي ديراب

اختُتمت منافسات البطولة السعودية للهواة، التي نظمها الاتحاد السعودي للجولف على ملاعب نادي ديراب للجولف خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر، وشهدت مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات المملكة والدول العربية، إلى جانب عدد من اللاعبين المصنَّفين عالميًا، في حدث يعكس الدور المتنامي للبطولات المحلية في تطوير رياضة الجولف وتعزيز مسار انتقال المواهب من الهواية إلى الاحتراف.