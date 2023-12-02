دورة الألعاب السعودية 2023.. "عبد الله بن فهد" و"دليّل بنت نهار" يتوجان فرسان قفز الحواجز

انتزع الفارس خالد المبطي الميدالية الذهبية في منافسات فردي قفز الحواجز (الفروسية) التي اُختتمت مساء اليوم السبت في ميدان قفز السعودية في الجنادرية، في إطار دورة الألعاب السعودية 2023، وسلم الميداليات للأبطال عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، ونائب مدير دورة الألعاب السعودية، الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود، ونال الفارس مشاري الحربي الميدالية الفضية، فيما حصل محمد العساكر على الميدالية البرونزية.