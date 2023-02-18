قبل موقعة ناساف الأوزبكي الآسيوية.. "مدرب الشباب": "نسعى لتجاوز دور الـ16 بعدها سنأخذ الأمور خطوة بخطوة"

قال المدير الفني لفريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، الإسباني" مورينو": إن فريقه يطمح إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا؛ مشيرًا إلى قوة المنافسة في البطولة القارية.
وتنطلق، غدًا الأحد، منافسات دوري الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 منطقة الغرب بمواجهة الشباب ونظيره ناساف الأوزبكي، على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.
وزاد مدرب الشباب في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "شرفٌ لي التواجد في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، ونحن حضرنا لتمثيـل السعودية وإسعاد جماهيرنا وتحقيـق تطلعاتهـم بتقديـم أفضـل المستويات والتأهـل للنهائي، ولا شك أن جميـع الأنديـة المتواجدة قوية ونحترمها ولدينا حظوظ كبيرة للتأهل".
واختتم المدرب: "المباراة صعبة وفريق ناساف يمتلك عناصر مميزة، وهدفنا بكل تأكيد هو التأهل إلى الدور المقبل، وأعلـم أن الوقـت ضيـق بيـن المباريات، والآن تفكيرنا في دور الـ16 بعدها سنأخذ الأمور خطوة بخطوة".