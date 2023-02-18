قبل موقعة ناساف الأوزبكي الآسيوية.. "مدرب الشباب": "نسعى لتجاوز دور الـ16 بعدها سنأخذ الأمور خطوة بخطوة"

قال المدير الفني لفريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، الإسباني" مورينو": إن فريقه يطمح إلى بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا؛ مشيرًا إلى قوة المنافسة في البطولة القارية.