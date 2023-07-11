"رونالدو" يتكلم بالعربي أثناء انضمامه لمعسكر النصر.. في البرتغال

والتحق النجم كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، بمعسكر فريقه التحضيري، لينضم إلى زملائه الذين أمضوا سبعة أيام في معسكرهم الخارجي في البرتغال، والذي يستمر حتى 21 يوليو الجاري، قبل التوجه إلى اليابان لخوض غمار منافسات الجولة الآسيوية، أمام سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.