"رونالدو" يتكلم بالعربي أثناء انضمامه لمعسكر النصر.. في البرتغال

فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر الجماهير بتكلمه باللغة العربية، أثناء معسكر فريقه التحضيري المقام حاليًا في البرتغال، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل 2023/2024.
والتحق النجم كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، بمعسكر فريقه التحضيري، لينضم إلى زملائه الذين أمضوا سبعة أيام في معسكرهم الخارجي في البرتغال، والذي يستمر حتى 21 يوليو الجاري، قبل التوجه إلى اليابان لخوض غمار منافسات الجولة الآسيوية، أمام سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر انضمام النجم البرتغالي لمعسكر النادي بعد انتهاء عطلته الصيفية، وعلّق قائلاً: "الأفضـل ينضم لمعسكر ناديه العالمي"، وخلال الفيديو تحدث رونالدو باللغة العربية، قائلاً: "السلام عليكم".