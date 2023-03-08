جماهير الاتحاد تحافظ على صدارة قائمة الأكثر حضورًا .. في الجولات الـ19 من دوري روشن

واصلت جماهير الاتحاد تفوقها على نظرائها في دوري روشن السعودي بحضورها المكثف في مباريات فريقها الأول لكرة القدم على أرضه خلال الجولات الـ 19 من عمر الدوري للموسم الرياضي الحالي.
وتصدرت الجماهير النادي الغربي قائمة الحضور في الجولات الـ19 الماضية بفارق كبير عن أقرب منافسيها بأكثر من 100 ألف مشجع، فيما شهدت القائمة تراجعًا كبيرًا لجماهير الهلال.
وحلت جماهير الاتحاد في صدارة القائمة بـ307،522 مشجعًا في 9 مباريات أُقيمت على ملعبه ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وفقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.
وجاءت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ 184،926 مشجعًا خلال 10 مباريات استضافها ملعب مرسول بارك ملعب النصر المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وحافظت جماهير الفتح على المرتبة الثالثة بـ108،313 مشجعًا في 10 مباريات أُقيمت على ملعبه المعتمد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وواصلت جماهير العدالة المفاجئة بحلولها في المركز الرابع بـ103،010مشجع من 9 مباريات.
فيما تراجعت جماهير فريق الهلال للمركز الخامس بـ76،412 مشجعًا في عشر مباريات في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم.
وحلت في المراكز الثلاثة الأخيرة جماهير أندية ضمك بـ36،542 مشجعًا والباطن بـ31،381 مشجعًا، وفي المركز السادس عشر والأخير جاءت جماهير الفيحاء بـ27،183 مشجعًا.