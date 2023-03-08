جماهير الاتحاد تحافظ على صدارة قائمة الأكثر حضورًا .. في الجولات الـ19 من دوري روشن

وجاءت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ 184،926 مشجعًا خلال 10 مباريات استضافها ملعب مرسول بارك ملعب النصر المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وحافظت جماهير الفتح على المرتبة الثالثة بـ108،313 مشجعًا في 10 مباريات أُقيمت على ملعبه المعتمد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وواصلت جماهير العدالة المفاجئة بحلولها في المركز الرابع بـ103،010مشجع من 9 مباريات.