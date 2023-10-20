رياضة

النصر يبحث عن استعادة المركز الثالث من بوابة ضمك.. والأهلي يتطلع لدخول مربع الكبار

النصر يبحث عن استعادة المركز الثالث من بوابة ضمك.. والأهلي يتطلع لدخول مربع الكبار

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الـ10 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وستقام فيها 4 لقاءات على النحو الآتي:

النصر - ضمك

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالرياض.

يدخل النصر المباراة وهو بالمركز الخامس، ولديه 19 نقطة، بينما يشارك ضمك باللقاء وهو يملك 10 نقاط، ويحتل المركز العاشر.

الحزم - الرائد

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم بالرس.

يشارك الحزم باللقاء وهو يحتل المركز الـ18 (الأخير) برصيد 3 نقاط، في حين يقع الرائد بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، ويمتلك 5 نقاط.

الأهلي - الوحدة

يُقام اللقاء بين الأهلي والوحدة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

يدخل الأهلي المواجهة برصيد 19 نقطة، ويحتل المركز السادس، بينما يأتي الوحدة بالمركز التاسع، ويمتلك 13 نقطة.

الشباب - الطائي

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب بالرياض.

يشارك الشباب بالمباراة وهو بالمركز الـ11، ولديه 9 نقاط، بينما يأتي الطائي بالمركز الـ15، ويمتلك 7 نقاط.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي النصر
نادي الوحدة
نادي الأهلي
نادي الشباب
نادي الرائد
نادي ضمك
نادي الطائي
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي الحزم

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