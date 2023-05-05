"لويس إنريكي" يفكّر بجدية في عرض لتدريب "النصر"

كشف موقع "catalunya diari" الإسباني، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي ما زال يملك عرضًا ضخمًا من نادي النصر لتولّي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.
وقال الموقع الإسباني: "إنريكي لم يدرب منذ إقالته من تدريب إسبانيا عقب مونديال قطر، والآن يملك عرضًا من النصر يمكنه بالاستمتاع بكرة القدم براتب كبير".
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن النصر قدم عرضًا للتعاقد مع لويس إنريكي لمدة موسمين، بقيمة 100 مليون يورو "راتب سنوي قدره 50 مليون يورو".
وأضاف الموقع "إنريكي يفكر في عرض النادي الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، أنه وضع مفهوم تماما نظرًا لجاذبية العرض".
وبحسب ذات الموقع فإن انريكي يريد قيادة مشروع أكثر طموحاً من الناحية الرياضية، لكن عرض النصر الضخم سيجعله يفكّر بجدية في الأمر.
وأشار الموقع إلى أن "مدرب منتخب إسبانيا السابق يفضل أن ينتظر للصيف ويدرس العروض المقدمة له، حيث تلقى عروضا من أتلتيكو مدريد وتشيلسي".
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.