تعرّف على آخر تطورات مفاوضات الأندية السعودية مع العديد من اللاعبين العالميين

وشدّد الصحفي على أن ولفرهامبتون على استعداد لبيع عقد اللاعب بحوالي 5 ملايين يورو، ولكن يظلّ غراي هو الخيار الأول لنادي الاتفاق، لكن محادثات بودينس ستتقدم إذا لم يتم الانتهاء من أي شيء مع إيفرتون.