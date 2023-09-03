تعرّف على آخر تطورات مفاوضات الأندية السعودية مع العديد من اللاعبين العالميين

كشفت تقاريرُ صحفية عن آخر تطورات مفاوضات بعض الأندية السعودية، خلال الفترة الماضية، مع العديد من اللاعبين بالموسم الجديد.
الصحفي "نيكولا شيرا" قال: "من المتوقّع خلال الـ48 ساعة يتم الإعلان الرسمي عن انتقال البلجيكى يانيك فيريرا كاراسكو إلى الشباب، لاعب أتلتيكو مدريد".
وأشار الصحفي على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس"، إلى أن اللاعب البلجيكي سينتقل للشباب مقابل 15 مليون يورو، وبعقد يمتدّ حتى عام 2026.
وأكّد الصحفي أيضًا أن صفقة انتقال الغامبي موسى بارو، لاعب بولونيا، إلى التعاون، قد تمت مقابل 8 ملايين يورو، وبعقد حتى 2026.
وفي سياق آخر ذكر الصحفي "بن جاكوبس" أنه إذا لم يتم الاتفاق بين نادي الاتفاق وإيفرتون بحلول مساء غد الاثنين، لضم الإنجليزي ديماراي غراي، سيلجأ النادي السعودي إلى التعاقد مع دانييل بودينس لاعب ولفرهامبتون.
وشدّد الصحفي على أن ولفرهامبتون على استعداد لبيع عقد اللاعب بحوالي 5 ملايين يورو، ولكن يظلّ غراي هو الخيار الأول لنادي الاتفاق، لكن محادثات بودينس ستتقدم إذا لم يتم الانتهاء من أي شيء مع إيفرتون.