الجواد (الملهم) يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

فاز الجواد الملهم للمالك أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين، بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وذلك في الحفل الـ(32) لموسم سباقات الطائف 2023 الذي أقامه نادي سباقات الخيل اليوم، على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.