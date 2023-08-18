الجواد (الملهم) يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

فاز الجواد الملهم للمالك أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين، بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وذلك في الحفل الـ(32) لموسم سباقات الطائف 2023 الذي أقامه نادي سباقات الخيل اليوم، على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.
وتضمَّن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات، حيث جاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى على النحو التالي:
الشوط الأول على مسافة 1200م، فاز به الجواد انزح، للمالك علي بن عبدالله بن محمد العمري، وتدريبات عبدالله المنيف، بقيادة الخيال عادل الفريدي.
الشوط الثاني على مسافة 1200م فازت به الفرس هواوية، للمالك سعد بن عطا الله القحطاني، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال محمد الشريماء.
الشوط الثالث على مسافة 1600م، فاز به الجواد للعلم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.
الشوط الرابع على مسافة 1600م، فازت به الفرس لثال تالينت، لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريبات جيمس جيركنز، بقيادة الخيال أحمد الشرار.
الشوط الخامس على مسافة 1600م، فاز به الجواد وقور الخالدية، لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد بن مطلق، بقيادة الخيال عادل الفريدي.
الشوط السادس على مسافة 1600م فاز به الجواد لزاز العلي، لأبناء عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله آل إبراهيم، وتدريبات عبدالرحمن آل إبراهيم، بقيادة الخيال خالد الميموني.
الشوط السابع على مسافة 2000م، فاز به الجواد يا مسافر، للمالك أحمد محمد فستق، وتدريبات أحمد الشايع، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.
الشوط الثامن على مسافة 2000م، فاز به الجواد عاش، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات أحمد محمود، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.
الشوط التاسع على مسافة 1600م، فاز به الجواد الملهم، للمالك أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين، وتدريبات عبدالله الفراج، بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.