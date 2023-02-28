الأفضل في شهر فبراير.. رونالدو وغروهي.. وتتويج ثالث لمدرّب الشباب وثانٍ للصعدي

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، اختيارَ الفائزين بجوائز شهر فبراير، المقدّمة من شركة روشن العقارية، التي شهدت إحراز نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الإسباني فيسينتي مورينو، مدرب فريق الشباب، وذلك للمرة الثالثة له هذا الموسم.
ونال حارس مرمى فريق الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، جائزة أفضل حارس.
وللمرة الثانية هذا الموسم، ينجح لاعب أبها نواف الصعدي في نيل جائزة اللاعب الواعد، وذلك عن شهر فبراير في دوري روشن السعودي للجولات "15 - 16 - 17 - 18".
وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي، على أن يتولّى الاختيار فريقها الفني الذي يضمّ الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى.
ويجري اختيار الفائزين وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا"، الشريك الإحصائي للرابطة.