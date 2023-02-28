الأفضل في شهر فبراير.. رونالدو وغروهي.. وتتويج ثالث لمدرّب الشباب وثانٍ للصعدي

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد، استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد، للموسم الخامس على التوالي، في مسابقة دوري روشن السعودي، على أن يتولّى الاختيار فريقها الفني الذي يضمّ الخبراء الفنيين: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى.