"الهلال" يضع شرطاً لبيع عقد ميشيل ديلغادو

كشفت صحيفة "UOL" البرتغالية عن رفض إدارة نادي الهلال بيع عقد البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الفريق، لنادي كورينثيانز البرازيلي إلا بشرطٍ واحد .
وقالت الصحيفة البرتغالية إن الهلال رفض بيع ديلغادو بمبلغ أقل من 20 مليون يورو (108 ملايين ريال برازيلي)، ما صعب انتقال اللاعب للنادي البرازيلي بشكل كبير.
وكانت عدة أندية برازيلية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الهلال، كأندية ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، بالإضافة إلى أتليتيكو إم جي.
وانتقل ميشيل صاحب الـ27 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
وانتهى الموسم الكروي من دوري روشن السعودي للمحترفين باحتلال الهلال المركز الثالث، برصيد 59 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الاتحاد (صاحب اللقب).