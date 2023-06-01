"الهلال" يضع شرطاً لبيع عقد ميشيل ديلغادو

وكانت عدة أندية برازيلية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع لاعب الهلال، كأندية ساو باولو، بالميراس، بوتافوغو، فلامينغو، غريميو، إنترناسيونال، بالإضافة إلى أتليتيكو إم جي.