النصر يقترب من التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان "ميلان سكرينيار"

أفادت تقارير إعلامية باقتراب نادي النصر من ضم المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار من باريس سان جيرمان، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الكروي الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في سوق الانتقالات ، فإن ناديي النصر و باريس سان جيرمان توصلا لاتفاق لانتقال اللاعب .
وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن صفقة انضمام ميلان سكرينيار إلى نادي النصر تعتمد الآن على قرار اللاعب ، وأن هناك محادثات بين النصر واللاعب من أجل إعطاء إجابة نهائية، حيث تم الاتفاق بين الناديين بالفعل تقريبًا.
وانضم المدافع البالغ من العمر (29عاماً) لصفوف باريس سان جيرمان في صيف العام الماضي 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر، حيث يمتد عقده مع النادي الباريسي حتى 2028.
وكان سكرينيار ركيزة أساسية في كتيبة الإسباني لويس إنريكي ، ولكنه خرج من حساباته تدريجياً خاصة بعد إصابته في يناير الماضي التي استلزمت عملية جراحية.
الجدير ذكره أن سكرينيار، اللاعب السابق في إنتر ميلان، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي جيلينا السلوفاكي ، حيث دافع عن ألوانه منذ 2012–2016، وخلال هذه المدة أعير إلى فريق زلاتي مورافسي، وفي عام 2016 انتقل إلى سامبدوريا، ومنه انضم إلى صفوف انتر ميلانو في عام 2017 واستمر في صفوفه حتى 2023.