النصر يقترب من التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان "ميلان سكرينيار"

الجدير ذكره أن سكرينيار، اللاعب السابق في إنتر ميلان، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي جيلينا السلوفاكي ، حيث دافع عن ألوانه منذ 2012–2016، وخلال هذه المدة أعير إلى فريق زلاتي مورافسي، وفي عام 2016 انتقل إلى سامبدوريا، ومنه انضم إلى صفوف انتر ميلانو في عام 2017 واستمر في صفوفه حتى 2023.