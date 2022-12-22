"الفيصل" يصدر قرارًا بتكليف "باعشن" رئيساً تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن أحمد باعشن رئيساً تنفيذياً للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وأميناً عاماً لها.
هذا وكان باعشن قد حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "INSEAD" العالمية، وعمل مساعداً لوزير الرياضة لشؤون الرياضة 2021-2022م، ومديراً عاماً لإدارة الفعاليات 2019-2021م، ورئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية 2018-2021م، وعضواً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2017-2021م، وعضواً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية منذ 2020م، ورئيساً تنفيذياً لشركة الرياضة السعودية 2021-2022م.