"الفيصل" يصدر قرارًا بتكليف "باعشن" رئيساً تنفيذيًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية

هذا وكان باعشن قد حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "INSEAD" العالمية، وعمل مساعداً لوزير الرياضة لشؤون الرياضة 2021-2022م، ومديراً عاماً لإدارة الفعاليات 2019-2021م، ورئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية 2018-2021م، وعضواً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية 2017-2021م، وعضواً لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية منذ 2020م، ورئيساً تنفيذياً لشركة الرياضة السعودية 2021-2022م.