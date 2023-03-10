بمشاركة الأخضر السعودي.. كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 تنطلق الخميس في تايلاند

ينطلق يوم الخميس 16 آذار/مارس الجاري السباق من أجل الظفر بالمجد القاري، حيث يتنافس 16 منتخباً من أجل التتويج بلقب كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في تايلاند.
وتعود البطولة تحت الاسم الجديد، وذلك في النسخة العاشرة، التي ستكون أيضاَ مؤهلة إلى كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات، والتي تقام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وكانت تايلاند استضافت النسخة الماضية من البطولة عام 2019، حيث ستكون كل الأنظار موجهة من جديد إلى مدينة باتايا لتحديد بطل قارة آسيا عقب المباراة النهائية التي تقام يوم 26 آذار/مارس الجاري.
ويطمح منتخب اليابان حامل اللقب في الحصول على اللقب الرابع في تاريخ البطولة، وذلك خلال المشاركة العاشرة في النهائيات، وهو رقم يتساوى فيه مع إيران والصين.
وتنطلق مباريات البطولة يوم الخميس عندما يتقابل منتخب إيران الفائز بلقب البطولة مرتين عامي 2013 و2017 مع ماليزيا ضمن المجموعة الثانية، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس منتخب الإمارات الفائز باللقب مرتين عامي 2007 و2008، والحاصل على الوصافة في آخر نسختين، مع أوزبكستان.
ويوم الخميس أيضاً، تقام مباراتان ضمن المجموعة الأولى، حيث تلتقي البحرين مع أفغانستان، ويليها لقاء تايلاند المضيفة مع السعودية.
وفي اليوم الثاني من البطولة، يتقابل منتخب لبنان مع الصين يوم الجمعة ضمن المجموعة الثالثة، على أن يلعب ضمن ذات المجموعة اليابان حاملة اللقب مع إندونيسيا، وفي المجموعة الرابعة يوم الجمعة أيضاً، يلتقي منتخب فلسطين مع الكويت، ثم عمان مع قرغيزستان.
ومع حصول منتخب الإمارات على بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العام للكرة الشاطئية، فإن قارة آسيا تمتلك ثلاثة مقاعد إضافية في كأس العالم، ستكون مخصصة للمنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وفي حالة حصول منتخب الإمارات على أحد هذه المراكز فإن صاحب المركز الرابع يتأهل أيضاً لكأس العالم.