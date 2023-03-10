بمشاركة الأخضر السعودي.. كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 تنطلق الخميس في تايلاند

وفي اليوم الثاني من البطولة، يتقابل منتخب لبنان مع الصين يوم الجمعة ضمن المجموعة الثالثة، على أن يلعب ضمن ذات المجموعة اليابان حاملة اللقب مع إندونيسيا، وفي المجموعة الرابعة يوم الجمعة أيضاً، يلتقي منتخب فلسطين مع الكويت، ثم عمان مع قرغيزستان.