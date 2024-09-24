كأس الملك : الاتحاد يصيب العين بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ 16

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد إقصاء نظيره العين بنتيجة 3 / 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم السعودي محمد الحربي.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، حيث افتتح صالح الشهري التسجيل لفريقه الاتحاد في الدقيقة 25، بعد استثماره لعرضية زميله عبدالرحمن العبود.
وأضاف مدافع العين "زياد الرفاعي" هدف الاتحاد الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.
وفي الشوط الثاني أضاف صالح الشهري الهدف الثالث للعميد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 70 دفع المدير الفني للاتحاد "لوران بلان" بالثلاثي "كريم بنزيما، حسام عوار وموسى ديابي"، لكن النتيجة لم تتغير.