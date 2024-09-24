كأس الملك : الاتحاد يصيب العين بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ 16

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد إقصاء نظيره العين بنتيجة 3 / 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، بقيادة الحكم السعودي محمد الحربي.