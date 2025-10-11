الكشف عن شعار استضافة المملكة لبطولة العالم للإطفاء والإنقاذ

ويُجسّد الشعار في شكله النهائي روح البطولة على أرض الأصالة، إذ يلتقي التراث السعودي المتمثل في الزخارف والسدو مع حركة ديناميكية بألوان تعكس الشجاعة والطاقة والأمل. كما يُعبّر الشعار عن الأبعاد الدولية والثقافية والإنسانية للبطولة، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي، إلى جانب إبراز المهارات المهنية والرياضية للعاملين في خدمات الإطفاء والإنقاذ على مستوى العالم.