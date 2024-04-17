الليلة في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. 3 مواجهات مرتقبة أبرزها الشباب وأبها

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات, حيث يجمع اللقاء الأول التعاون مع الخليج على ملعب نادي التعاون في بريدة, فيما يلتقي في ثاني اللقاءات على ملعب نادي الفتح في الأحساء الفتح المستضيف مع الرائد, وفي اللقاء الأخير من اليوم الأول يستضيف الشباب على ملعبه في الرياض نظيره أبها.