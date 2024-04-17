الليلة في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن.. 3 مواجهات مرتقبة أبرزها الشباب وأبها

تفتتح ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات, حيث يجمع اللقاء الأول التعاون مع الخليج على ملعب نادي التعاون في بريدة, فيما يلتقي في ثاني اللقاءات على ملعب نادي الفتح في الأحساء الفتح المستضيف مع الرائد, وفي اللقاء الأخير من اليوم الأول يستضيف الشباب على ملعبه في الرياض نظيره أبها.
وتستكمل لقاءات الجولة الجمعة بمواجهتين، حيث يحل فريق الطائي ضيفًا على الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، وفي الوقت ذاته يستقبل النصر نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك بالرياض.
وفي ثالث أيام منافسات الجولة تُقام 3 مواجهات, حيث يلعب فريق الأخدود مع فريق ضمك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، ويجمع اللقاء الثاني الاتفاق بالوحدة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام, وفي اللقاء الأخير يستضيف الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة نظيره الاتحاد.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ 77 نقطة, يليه النصر بـ 65 نقطة, ثم الأهلي ثالثًا بـ 52, والاتحاد رابعًا بـ 47 نقطة, والتعاون خامسًا بالرصيد ذاته.