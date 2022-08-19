بعثة أخضر الناشئين تصل الجزائر للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مساء اليوم الجمعة إلى الجزائر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في مدينة وهران حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.