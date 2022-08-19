بعثة أخضر الناشئين تصل الجزائر للمشاركة في كأس العرب

وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا مساء اليوم الجمعة إلى الجزائر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في مدينة وهران حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.
وكان في استقبال بعثة "الأخضر" أثناء وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جمال مربوط، ومنسوبو السفارة والاتحاد الجزائري.
ومن المقرر أن تغادر بعثة "الأخضر" صباح غد السبت إلى مدينة وهران استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.
يُذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس العرب إلى جانب منتخبات (مصر، سوريا ولبنان).