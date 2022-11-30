كأس العالم قطر 2022... تونس تدون التاريخ وتهزم بطل العالم "فرنسا ".. وتودع المونديال

ودع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم قطر 2022، رغم انتصاره على بطل العالم في النسخة الأخيرة 2018 فرنسا بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب المدينة التعليمية ( الجولة الثالثة ) لحساب المجموعة الرابعة، بقيادة الحكم النيوزلندي "مات كونجير ".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وألغى حكم اللقاء هدفاً لتونس عن طريق نادر الغندوري عند الدقيقة الثامنة بداعي التسلل.
وضاعت كرة وهيب الخزري عند الدقيقة 35.
وشهد الشوط الأول سيطرة تونسية على مجريات اللعب، كان ينقص ذلك زيارة مرمى " الديوك".
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 انتفض " نسور قرطاج " وحضر الهدف الأول من مجهود رائع للاعب وهيب االخزري.
وتألق حارس تونس "أيمن دحمان " في التصدي لمحاولات التعديل من قبل الثلاثي الفرنسي " أمبابي، غيرزمان وعثمان ديمبلي " في الوقت المتبقي من هذا الشوط.
بتلك النتيجة تأهلت فرنسا ( 6 نقاط ) وأستراليا ( 6 نقاط ) لدور الـ 16 من مونديال قطر2022، وجاءت تونس ثالثاً ( 4 نقاط ) والدنمارك رابعاً ( نقطة واحدة ).