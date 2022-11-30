كأس العالم قطر 2022... تونس تدون التاريخ وتهزم بطل العالم "فرنسا ".. وتودع المونديال

ودع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم بطولة كأس العالم قطر 2022، رغم انتصاره على بطل العالم في النسخة الأخيرة 2018 فرنسا بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب المدينة التعليمية ( الجولة الثالثة ) لحساب المجموعة الرابعة، بقيادة الحكم النيوزلندي "مات كونجير ".