نهائي ألماني خالص في بطولة "سوبر جلوب 2023"

وبذلك سيواجه ماغديبورغ منافسه برلين في نهائي ألماني خالص، عقب بعد تفوقه على منافسه برشلونة الإسباني بفارق هدف واحد بواقع (35-34) في أول مباريات دور نصف النهائي.