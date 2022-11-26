الفيصل يُشيد بأداء لاعبي الأخضر أمام بولندا.. ويؤكد ثقته بهم

أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، عقب خسارتهم من أمام بولندا اليوم السبت على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر؛ مؤكدًا ثقته الكبيرة بهم.
وقال الفيصل في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خيرها في غيرها يا أبطال.. قدمتم أداء متميز.. ثقتنا فيكم كبيرة.. ومعوضين خير بإذن الله".
وقدم الأخضر السعودي مباراة كبيرة وأداء مشرف رغم خسارته في ثاني مبارياته بمونديال قطر من أمام بولندا بهدفين دون رد؛ علمًا بأنه ما زال يملك الحظوظ في التأهل لدور ثمن النهائي؛ على اعتبار أن لديه مباراة أمام المكسيك يوم الأربعاء القادم.
وتتصدر بولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين.