الفيصل يُشيد بأداء لاعبي الأخضر أمام بولندا.. ويؤكد ثقته بهم

أشاد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بأداء لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، عقب خسارتهم من أمام بولندا اليوم السبت على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 في قطر؛ مؤكدًا ثقته الكبيرة بهم.