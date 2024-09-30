قبل مواجهة "الشرطة" آسيويًا.. مدرب الهلال "خيسوس" يؤكد: لاعبونا يملكون عقلية الانتصار

أكد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "خيسوس" أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في مباراة غد أمام "الشرطة" العراقي، ومواصلة انتصاراته على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وأوضح "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي أن لاعبي "الهلال" يمتلكون عقلية الانتصار، وهو الأمر الذي يجعل الفريق مطالبًا دائمًا بتحقيق الفوز، وهو ما سنسعى له غدًا".
وأتم: "نواجه فريقًا قويًا ويمتلك لاعبين دوليين في المنتخب العراقي، ولذلك علينا الالتزام التام من أجل تحقيق الفوز عليه، نحترم جميع المنافسين، ولكن هدفنا هو الانتصار".