قبل مواجهة "الشرطة" آسيويًا.. مدرب الهلال "خيسوس" يؤكد: لاعبونا يملكون عقلية الانتصار

وأوضح "خيسوس" خلال المؤتمر الصحفي أن لاعبي "الهلال" يمتلكون عقلية الانتصار، وهو الأمر الذي يجعل الفريق مطالبًا دائمًا بتحقيق الفوز، وهو ما سنسعى له غدًا".