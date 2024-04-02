الأولمبي السعودي يفتتح تدريباته في معسكر الإمارات.. تحضيرًا لكأس آسيا

وتضمّ قائمة الأخضر للمعسكر (23) لاعبًا، على النحو التالي: محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبد الإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.