الأولمبي السعودي يفتتح تدريباته في معسكر الإمارات.. تحضيرًا لكأس آسيا

افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك العمل تطبيق تمارين الاستحواذ على الكرة.
وتضمّ قائمة الأخضر للمعسكر (23) لاعبًا، على النحو التالي: محمد العبسي، عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، جهاد ذكري، محمد الدوسري، محمد سليمان، مروان الصحفي، زكريا هوساوي، عيد المولد، عوض الناشري، عبد الإله هوساوي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، سعد الناصر، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل الجاري، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.