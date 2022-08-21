اللجنة المُنظِّمة لكأس العرب للناشئين تجتمع.. ومؤتمر صحفي لمدربي المنتخبات

وقدَّم عبدالحكيم الشلماني، رئيس اللجنة المنظمة، شكره وتقديره باسم اللجنة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقة مجلس الاتحاد في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة، مؤكدًا أن "هذه الثقة تحفزنا جميعًا على تقديم الجهود الكبيرة التي تسهم في نجاح هذه البطولة".