اللجنة المُنظِّمة لكأس العرب للناشئين تجتمع.. ومؤتمر صحفي لمدربي المنتخبات

عقدت اللجنة المُنظِّمة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 مساء أمس الأحد اجتماعًا في مدينة وهران بالجزائر، وذلك برئاسة عبد الحكيم الشلماني، وبحضور مدير البطولة حكيم مدان، وأعضاء اللجنة المنظمة: المهندس أحمد مجاهد، ومعيض الشهري، ومحمد بنوزة، والدكتور عادل الأوجلي، وتوفيق فرشي ممثل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وخليل جلال، ومحمد الربعة، وطارق عطا، ومصطفى الحوسني، وممثلي مختلف اللجان والأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على لائحة البطولة، بجانب الوقوف على جاهزية جميع اللجان المعاونة، وملاعب التدريبات والمباريات، واعتماد قائمة الحكام.
وقدَّم عبدالحكيم الشلماني، رئيس اللجنة المنظمة، شكره وتقديره باسم اللجنة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على ثقة مجلس الاتحاد في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للناشئين في نسختها الرابعة، مؤكدًا أن "هذه الثقة تحفزنا جميعًا على تقديم الجهود الكبيرة التي تسهم في نجاح هذه البطولة".
كما قدم رئيس اللجنة المنظمة شكره وتقديره للاتحاد الجزائري لكرة القدم على حُسن الاستقبال والضيافة، وعلى الترتيبات كافة الخاصة باستضافة وإقامة البطولة خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.
وسيُعقد غدًا الاثنين الاجتماع التنسيقي لممثلي جميع المنتخبات في حضور رئيس اللجنة المنظمة، إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي موسع لمدربي منتخبات الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.
وفي جانب آخر، عقدت لجنة الحكام اجتماعًا تحضيريًّا موسعًا مع جميع الحكام، استعرض خلاله خليل جلال لائحة البطولة، والقوانين والأنظمة كافة الخاصة بالمباريات.