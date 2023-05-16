أخضر الغوص يحقق إنجازًا مميزًا .. في بطولة الكويت

من جهة أخرى قدم ثامر حابس المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص هذا الإنجاز المميز في أول مشاركة دولية للاتحاد في رياضة الغوص للأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد على ما قدمه من دعم واهتمام من أجل تحقيق هذا الإنجاز وظهور المنتخب بشكل مشرّف في هذا المحفل العالمي، ولفت إلى أن بطولة العالم شهدت تحطيم العديد من الأرقام العالمية، فضلاً عن تألق المنتخبات العربية والخليجية، معربًا عن سعادته بالميدالية البرونزية للغواصة أمل الشكل والميدالية الفضية للغواص أنس البلوي وكذلك للأرقام المميزة التي حققها زملاؤهم اللاعبون في البطولة.