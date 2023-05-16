أخضر الغوص يحقق إنجازًا مميزًا .. في بطولة الكويت

حقق المنتخب السعودي للغوص إنجازًا مميزًا في بطولة العالم للغوص الحر (مسابح)، في أول مشاركة دولية للأخضر، والتي أُقيمت بدولة الكويت، على مجمع عبد الله الدخيل الأولمبي بنادي كاظمة، بمشاركة 44 دولة يمثلها 350 لاعبًا ولاعبة، حيث حقّقت الغواصة أمل الشكل الميدالية البرونزية في "فئة الأساتذة" "سيدات" تخصص الغوص بالزعانف الأحادية وقطعت مسافة 128.28 متر بنفس واحد، وحقق الغواص أنس البلوي الميدالية الفضية في "فئة الناشئين" تخصص كتم النفس الثابت في زمن (3:6:60).
من جهة أخرى قدم ثامر حابس المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص هذا الإنجاز المميز في أول مشاركة دولية للاتحاد في رياضة الغوص للأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد على ما قدمه من دعم واهتمام من أجل تحقيق هذا الإنجاز وظهور المنتخب بشكل مشرّف في هذا المحفل العالمي، ولفت إلى أن بطولة العالم شهدت تحطيم العديد من الأرقام العالمية، فضلاً عن تألق المنتخبات العربية والخليجية، معربًا عن سعادته بالميدالية البرونزية للغواصة أمل الشكل والميدالية الفضية للغواص أنس البلوي وكذلك للأرقام المميزة التي حققها زملاؤهم اللاعبون في البطولة.