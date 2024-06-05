مدرب الأخضر "مانشيني": سعداء بتواجدنا في باكستان ومباراة الغد مهمة لتعزيز الصدارة

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب باكستان ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وقال: "سعداء بتواجدنا في إسلام آباد، وشكراً على حفاوة الترحيب الذي وجدناه منذ قدومنا" وأضاف قائلاً: "مباراة غد مهمة بالنسبة لنا ونسعى للفوز فيها للحصول على نقاط المباراة كاملة وتعزيز صدارتنا للمجموعة".
وعن الوصول متأخراً إلى جمهورية باكستان بيوم واحد قبل المباراة، رد قائلاً: "هذا الأمر اعتدنا على تطبيقه في المباراتين السابقتين أمام منتخبي الأردن وطاجيكستان، حيث نفضل التدريب على ملعبنا ثم خوض الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة".
ورفض مانشيني التقليل من قوة منتخب باكستان، وقال: "نحترم المنتخب الباكستاني فالكرة الحديثة لا توجد فيها فوارق كبيرة فهي مباراة من أحد عشر لاعباً ضد أحد عشر لاعباً، الأهم أن نكون حاضرين بتركيز عال لنحقق الهدف الذي جئنا من أجله". من جانبه قدم اللاعب "مختار علي" شكره لباكستان على الترحيب الرائع، وعن المباراة قال: "تركيزنا على مباراة غد التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، و نسعى خلالها لتقديم أداء جيد وكسب نقاط المباراة".