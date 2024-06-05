مدرب الأخضر "مانشيني": سعداء بتواجدنا في باكستان ومباراة الغد مهمة لتعزيز الصدارة

ورفض مانشيني التقليل من قوة منتخب باكستان، وقال: "نحترم المنتخب الباكستاني فالكرة الحديثة لا توجد فيها فوارق كبيرة فهي مباراة من أحد عشر لاعباً ضد أحد عشر لاعباً، الأهم أن نكون حاضرين بتركيز عال لنحقق الهدف الذي جئنا من أجله". من جانبه قدم اللاعب "مختار علي" شكره لباكستان على الترحيب الرائع، وعن المباراة قال: "تركيزنا على مباراة غد التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، و نسعى خلالها لتقديم أداء جيد وكسب نقاط المباراة".